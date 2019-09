Leclerc batte Hamilton e conquista la terza pole position consecutiva a Singapore

Charles Leclerc ha ottenuto a Singapore la terza pole position di fila. Il monegasco ha battuto il pilota inglese Lewis Hamilton e il compagno di squadra Sebastian Vettel sotto i riflettori del Marina Bay Circuit. Il 21enne è stato inizialmente battuto da Vettel nella prima manche della Q3, ma ha battuto il tedesco di due decimi nella sua seconda e anche nell’ultima manche. Hamilton era inizialmente a un secondo di distanza, ma ha trovato una marcia in più per battere Vettel e arrivare in prima fila.

Charles Leclerc ha ottenuto a Singapore la terza pole position di fila

Max Verstappen che avrebbe dovuto lottare per la pole invece è quarto, con Valtteri Bottas e Alexander Albon in terza fila. Leclerc ora ha più pole position di chiunque altro sulla griglia quest’anno ed è l’uomo del momento in Formula 1. Carlos Sainz partirà settimo per la McLaren, condividendo la quarta fila con Daniel Ricciardo, che è riuscito a fare meglio di Nico Hulkenberg che si è classificato al nono posto mentre Lando Norris al decimo chiude la top ten. Per quanto riguarda invece le due Alfa Romeo Racing, undicesimo Antonio Giovinazzi e tredicesimo Kimi Raikkonen.

Ti potrebbe interessare: Charles Leclerc non è soddisfatto del bilanciamento della sua auto in pista