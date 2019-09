Fiat Uno: il marchio alza il prezzo in Brasile per tutto settembre

Sappiamo che la Fiat Uno commercializzata in Brasile ha perso un po’ di fascino in seguito all’arrivo della Mobi e della Argo. Inoltre, la situazione si complica ancor di più per il fatto che la casa automobilistica torinese ha deciso di aumentare il prezzo a settembre.

In particolare, ora è possibile acquistare la vettura nel mercato brasiliano a prezzi aumentati di 300 R$ (circa 66 euro) fino a 1300 R$ (circa 286 euro). La compatta parte da 46.490 R$ nella versione Attractive 1.0, quindi parliamo di 1200 R$ (circa 264 euro) in più rispetto al prezzo precedente pari a 45.290 R$.

Fiat Uno: fino a 1300 R$ di aumento previsto per tutto il mese di settembre

La variante Drive invece è passata da 47.290 R$ a 47.990 R$, quindi un aumento di 700 R$ (circa 154 euro). Anche la Fiat Uno Way ha ottenuto un incremento di ben 1300 R$, passando da 48.690 R$ a 49.990 R$.

La stessa versione ma con motore 1.3 anziché 1.0 adesso costa 53.990 R$ rispetto ai 53.690 R$, quindi un incremento di 300 R$. Visti tali aumenti, il veicolo ora si avvicina parecchio alla Argo, in termini di prezzo.

Secondo gli ultimi dati di vendita condivisi dal brand automobilistico di FCA, la Fiat Uno si è piazzata al 33º posto fra le auto più vendute in Brasile da inizio anno con 14.073 esemplari immatricolati. Nello stesso periodo, però, Fiat è riuscita a vendere 49.380 unità della Argo, piazzandosi al 7° posto. Anche la Mobi ha fatto molto bene, posizionandosi al 12º posto con 36.495 esemplari venduti.

Per quanto riguarda agosto 2019, la Fiat Uno si è classificata al 27º posto con appena 2300 unità consegnate. Vi ricordiamo che la vettura viene proposta con i motori FireFly a 3 cilindri da 1 litro con potenza di 72/77 CV e a 4 cilindri da 1.3 litri che eroga una potenza di 101/109 CV.

Di seguito, trovate i prezzi nello specifico: