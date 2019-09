Leclerc ammette che è stato “difficile perdere così”

Dopo che gli è stata negata la terza vittoria consecutiva, la stella della Ferrari Charles Leclerc ha ammesso che è stata una pillola difficile da ingoiare, con il suo compagno di squadra Sebastian Vettel che ha tagliato il traguardo per primo ottenendo la vittoria, mentre Leclerc è arrivato secondo per completare la doppietta del cavallino rampante.

Dopo aver ottenuto la sua quinta pole position della stagione, Leclerc è partito bene all’inizio del Grand Prix e sembrava pronto a ottenere la sua terza vittoria consecutiva. Tuttavia, quando è arrivato il momento di fare il primo pit stop, Vettel è stato il primo ad ottenere gomme fresche. Questa strategia ha finito per favorire il tedesco che si è trovato al comando quando Leclerc è andato a cambiare le gomme. Leclerc era visibilmente e chiaramente frustrato dalla decisione della Ferrari. Dopo la gara, tuttavia, quando è stato intervistato da David Coulthard, ha mantenuto la calma.

“Ovviamente è sempre difficile arrivare secondo, ma alla fine è una doppietta per la squadra, quindi sono contento per questo, la nostra prima doppietta della stagione”, ha detto il 21enne. “Siamo venuti qui sperando in un podio e siamo usciti con una doppietta. Sono deluso per me, ma tornerò più forte. Sembra un risultato molto più positivo del previsto, il team ha fatto un lavoro fantastico. La strategia è stata fissata all’inizio e io mi sono attenuto al piano”.