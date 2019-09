Sebastian Vettel trionfa a Singapore, secondo Leclerc

Ancora un trionfo per Ferrari che a Singapore ottiene la sua terza vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1. Questa volta a trionfare non è Charles Leclerc come nei due precedenti appuntamenti ma bensì il tedesco Sebastian Vettel. Vettel, che è arrivato terzo sulla griglia, ha tagliato il traguardo sul circuito di Marina Bay, lungo 5 chilometri 2,64 secondi prima del compagno di squadra Charles Leclerc.

A Singapore vince Sebastian Vettel

Il 4 volte campione del mondo così torna alla vittoria dopo 13 mesi di astinenza. Si tratta della 53 esima vittoria in un Gran Premio per Vettel. Il tedesco ha usufruito della giusta strategia di pit stop della sua squadra che ha permesso a Vettel di superare Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Max Verstappen è giunto al terzo posto. Le Mercedes di Hamilton e Bottas hanno concluso il loro Gran Premio al quarto e quinto posto. Giovinazzi di nuovo a punti. Il pilota italiano è decimo su Alfa Romeo Racing.

Ecco la classifica finale del Gran Premio di Formula 1 di Singapore:

1 Vettel (Ferrari)

2 Leclerc (Ferrari)

3 Verstappen (Red Bull)

4 Hamilton (Mercedes)

5 Bottas (Mercedes)

6 Albon (Red Bull)

7 Norris (McLaren)

8 Gasly (Toro Rosso)

9 Hulkenberg (Renault)

10 Giovinazzi (Sauber)

11 Grosjean (Haas)

12 Sainz (McLaren)

13 Ricciardo (Renault)

14 Stroll (Racing Point)

15 Kvyat (Toro Rosso)

16 Kubica (Williams)

17 Magnussen (Haas)

Classifica generale piloti:

Hamilton (Mercedes) 296

Bottas (Mercedes) 231

Verstappen (Red Bull) 200

Leclerc (Ferrari) 200

Vettel (Ferrari) 194

Gasly (Toro Rosso) 69

Sainz (McLaren) 58

Albon (Red Bull) 42

Ricciardo (Renault) 34

Kvyat (Toro Rosso) 33