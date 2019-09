Rosberg: “Sarà molto difficile per Leclerc rimanere avanti”

Ferrari e Charles Leclerc hanno sorpreso il mondo della Formula 1 qualificandosi in pole per il Gran Premio di Singapore. il giovane monegasco ha conquistato la sua quinta pole position, il massimo di tutti i piloti di F1 in griglia durante la stagione 2019. Ma Nico Rosberg non si aspetta che il 21enne monegasco mantenga il primo posto durante la gara. Nonostante abbia vinto le ultime due gare a Spa e Monza, la Ferrari non avrebbe dovuto esibirsi bene a causa delle caratteristiche della pista. Ma Rosberg sottolinea il ritmo a lungo termine della Ferrari dalle prove del venerdì.

Nico Rosberg pensa che sarà difficile per Charles Leclerc mantenere la testa della corsa a Singapore

“Leclerc ha le migliori possibilità per la gara di domani, ma solo perché è difficile sorpassare su questa pista. Perché se si guarda alle lunghe distanze di venerdì, la Ferrari era molto lontana dal ritmo della Mercedes”, ha detto Rosberg nel suo vlog. “Forse questo nuovo pacchetto aerodinamico della Ferrari li aiuterà molto, dovremo aspettare e vedere, ma Lewis continuerà a volare in gara. Sarà molto difficile per Leclerc rimanere in testa durante la gara. Anche adottando la giusta strategia”.