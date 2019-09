Alfa Romeo: un’opzione per Hülkenberg? “Non abbiamo alcuna fretta”

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interessamento di Alfa Romeo Racing per Nico Hulkenberg che il prossimo hanno è rimasto senza squadra dopo che la Renault ha deciso di virare su Esteban Ocon. A proposito di queste voci, il team principal della scuderia del Biscione, Frederic Vasseur ha detto che al momento la priorità del suo team è quella di confermare Antonio Giovinazzi. Molto però dipenderà da quello che accadrà nei Gran Premi che mancano da qui alla fine della stagione.

Il posto per il pilota italiano infatti non sarebbe assicurato. La prima parte di stagione di Giovinazzi in Formula 1 è stata al quanto deludente. Il pilota italiano infatti ha conquistato appena 1 punto fino alla pausa estiva. Negli ultimi Gran Premi però le cose sembrano essere migliorate con il pilota italiano riuscito già più di una volta a stare davanti al compagno di squadra Raikkonen.

Il team principal di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur vuole puntare ancora su Antonio Giovinazzi

“Non abbiamo alcuna fretta. Potrebbe essere saggio posticipare la decisione e guardare i miglioramenti di Antonio. Ma ad essere sincero, penso che sia sulla strada giusta”, ha risposto Frederic Vasseur a chi gli chiedeva su una conferma o meno di Antonio Giovinazzi per quanto riguarda il prossimo campionato di Formula 1 accanto a Kimi Raikkonen. Nico Hulkenberg per il momento rimane alla finestra.

