Alfa Romeo Racing: le dichiarazioni dei protagonisti dopo le qualifiche di Singapore

Frédéric Vasseur, direttore del team Alfa Romeo Racing e CEO Sauber Motorsport dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore ha dichiarato: “Sì, questo non è stato un fine settimana facile per noi, ma vorrei comunque attenermi agli aspetti positivi. Dopo il 3 ° PQ eravamo quasi un secondo indietro rispetto ai piloti di Renault, nelle qualifiche Antonio ha mancato il Q3 di soli 0,1 secondi. Quindi il nostro recupero oggi è stato fantastico e date le penalità di Perez in griglia partiremo da P11 e P13, il che significa che ci sono sicuramente alcuni punti in palio.”

Ecco cosa hanno detto i due piloti di Alfa Romeo Racing

Per quanto riguarda invece i due piloti di Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonenha dichiarato: “È stato un fine settimana difficile per noi. La macchina sta migliorando passo dopo passo, ma non siamo ancora abbastanza veloci. Questo rende difficile sentirsi sicuri e spingere correttamente. Si spera che la gara domani possa andare meglio per noi”. Antonio Giovinazzi ha detto: “Pensavo che avrei potuto fare un po’ di più nel mio giro più veloce, ma guardando i risultati dei piloti di Renault e della McLaren, sarà molto difficile batterli domani. Domani sarà una lunga gara, ma se ne avremo la possibilità, finiremo questo fine settimana positivamente con alcuni punti “.