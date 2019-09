Auto online: uno studio rivela la crescita di questo metodo d’acquisto

MiaCar, un e-commerce di auto nuove e a km 0 dove è possibile trovare diverse offerte e veicoli disponibili in pronta consegna direttamente presso i concessionari, ha condotto un interessante studio su 1500 clienti riguardo l’acquisto di vetture direttamente su Internet.

Dalla ricerca emerge che non sono soltanto i fanatici del Web a comprare auto online ma anche le persone con profili analoghi a quelle che si recano direttamente presso gli showroom tradizionali. Lo studio di MiaCar rivela, nello specifico, che due clienti Web su 3 hanno oltre 45 anni e uno su 5 addirittura ha più di 65 anni. Si tratta di fasce d’età molto simili a quelle del mercato tradizionale.

Acquisto auto online: due clienti Web su 3 hanno oltre 45 anni

Oltre a questo, l’indagine svolta dal sito di Lorenzo Sistino conferma che gli automobilisti italiani spendono mediamente 16.500 euro nell’acquisto di un’auto nuova o a km 0 sul Web rispetto ai 20.400 euro della media del mercato.

Tale differenza viene giustificata dal fatto che le concessionarie applicano uno sconto in fase di acquisto online e inoltre bisogna considerare che le vetture premium disponibili su Internet sono inferiori.

L’interessante ricerca fatta da MiaCar rivela, poi, che un quarto dei clienti acquista l’auto nello stesso giorno in cui visita il sito mentre il 50% dal secondo al 21esimo giorno. I restanti clienti dopo 3 settimane.

Inoltre, la metà degli acquirenti compie tutte le operazioni direttamente sul Web e si reca in concessionaria esclusivamente per ritirare la vettura comperata mentre il 5% sceglie di ricevere il nuovo veicolo direttamente a casa.

Lo studio del portale di Sistino ha rivelato quelle che sono le ragioni per cui le persone scelgono Internet per acquistare una nuova vettura o a km 0:

Si ricerca il maggior risparmio possibile.

È facile acquistare auto online (ad esempio, MiaCar permette di versare l’anticipo direttamente online utilizzando una carta di credito).

permette di versare l’anticipo direttamente online utilizzando una carta di credito). Il tutto viene gestito da casa in maniera molto semplice usando un computer.

MiaCar riporta l’esempio di un acquirente residente a Chicago (negli Stati Uniti) che ha deciso di acquistare una Fiat Panda presso un concessionario del Veneto. Grazie ad Internet, ha potuto far recapitare l’utilitaria del marchio torinese ad Agrigento come regalo di compleanno per sua sorella.

Lo studio condotto dalla piattaforma di e-commerce di auto nuove e a km 0 riporta, infine, che questo metodo di vendita porta dei vantaggi anche ai venditori, non solo agli acquirenti. Questo perché il Web consente di allargare il bacino d’utenza e quindi raggiungere più persone.