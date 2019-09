FCA sceglie Falken Wildpeak M / T come OE su Wrangler Rubicon

FCA USA ha selezionato lo pneumatico Wildpeak Mud Terrain (M / T) del marchio Falken, dimensioni LT285 / 70R17C, come accessorio OE opzionale sulla Jeep Wrangler Rubicon del 2019, secondo Sumitomo Rubber North America Inc. , fornitore del marchio Falken. Falken ha dichiarato che Wildpeak M / T ha dimostrato di essere una gomma robusta e capace sin dal suo lancio. David Colletti, vice presidente di Falken, ha dichiarato che si adatta perfettamente al modello Rubicon di punta.

“C’è così tanto da dire sul marchio Jeep”, ha detto Colletti. “È uno dei marchi di veicoli americani più iconici e l’incredibile domanda per il suo prodotto continua anno dopo anno”. Falken ha affermato che Wildpeak M / T è progettato per essere versatile e progettato per gestire asfalto, fango, neve o rocce. La tecnologia Duraspec a tre strati del pneumatico, che presenta due risvolti ad alto strato che offrono un ulteriore livello di protezione e durata, resiste alle condizioni più difficili. Anche Nissan North America ha recentemente selezionato Falken Sincera SN250A e Ziex ZE001as equipaggiamenti OE sulla berlina Nissan Altima 2019 e sul veicolo crossover Rogue.

