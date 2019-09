Charles Leclerc: “Non ha senso celebrarmi, ho tante cose da imparare”

Charles Leclerc spera di continuare la sua serie vincente al Gran Premio di Singapore questo fine settimana. Il pilota della Ferrari ha vinto tutte le gare dalla pausa estiva e spera di continuare con questo slancio. Tuttavia, Leclerc dice ancora che ha molto da imparare. ”Se un fine settimana è andato bene, guardo ancora cosa potrebbe essere migliorato. Ho così tante cose da imparare essendo un pilota giovane, quindi non ha senso celebrarmi. Voglio capire cosa avrei potuto fare meglio in modo da poter esibirmi ancora meglio il fine settimana successivo “, ha detto Leclerc in una conferenza stampa a Singapore.

Charles Leclerc nonostante le vittorie rimane umile: “Ho ancora molto da imparare”

Sebastian Vettel è stato messo sotto crescente pressione dalle prestazioni del suo compagno di squadra, ma Charles Leclerc lo vede in modo diverso. “Non è così, perché c’è un perfetto equilibro all’interno della squadra. Ci siamo aiutati a vicenda in diverse situazioni per ottenere il miglior risultato insieme alla squadra.” Il Gran Premio di Formula 1 di Singapore è un grande spettacolo e la battaglia tra le due Ferrari sarà serrata e interessante come non mai.

Ti potrebbe interessare: Leclerc ammette che Singapore è “sempre un posto speciale dove andare”