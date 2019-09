Auto elettriche: 12.000 euro di risparmio in 10 anni rispetto ai modelli tradizionali

Un’interessante analisi condotta dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, dedicata al settore delle auto elettriche, ha rivelato qualcosa di inaspettato. Molti di voi sicuramente sapranno che il prezzo di una vettura a zero emissioni è superiore a quello di un modello tradizionale.

Tuttavia, secondo lo studio, basterebbe un solo anno per eguagliare il costo se paragonato a un mezzo a benzina. Infatti, il risparmio può arrivare a 12.000 euro in 10 anni grazie al prezzo delle ricariche inferiore a quello del carburante, oltre alla manutenzione e alla gestione.

Auto elettriche: in 10 anni si risparmierebbero circa 12.000 euro

Lo studio condotto dal Politecnico di Milano riporta in particolare: “In questo contesto, l’auto elettrica impiega poco meno di un anno per ‘pareggiare’ il costo di un’auto a benzina, con un risparmio di circa 12.000 euro in 10 anni”.

La ricerca condotta dal Politecnico di Milano verrà presentata durante l’evento That’s Mobility organizzato da Reed Exhibitions Italia che si terrà il 25-26 settembre. L’analisi condotta dall’Energy & Strategy Group prende in considerazione il Total Cost of Ownership (TCO). Tale parametro tiene conto di alcuni fattori: costo di manutenzione (carburante e tagliando), fiscale (bollo e assicurazione) e acquisto.

I ricercatori hanno preso come riferimento un chilometraggio annuo pari a 11.000 km e inoltre hanno considerato la provincia di Trento che offre un bonus pari a 6000 euro sull’acquisto di una nuova auto elettrica il quale può essere aggiunto a quello dell’Ecobonus.

A tutto questo si aggiunge, poi, la possibilità di parcheggiare gratuitamente e di accedere liberamente alle zone a traffico limitato (ZTL). Alla fine, nonostante il prezzo più alto di un veicolo a zero emissioni rispetto a uno con motore endotermico, si hanno dei vantaggi.