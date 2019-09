Pirelli annuncia la scelta dei pneumatici per il Gran Premio di Russia

Subito dopo il Gran Premio di Singapore di domenica si correrà la settimana dopo il Gran Premio di Russia. Nelle scorse ore Pirelli ha annunciato le gomme che i piloti useranno in quella gara. Non ci sono sorprese nella scelta dei pneumatici dei migliori piloti. Max Verstappen, Alexander Albon, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno tutti scelto gli stessi set. Tutti e quattro prendono solo un composto duro, tre medie e nove soft. Mercedes sta prendendo un set in meno di gomme morbide dando a Hamilton una gomma media in più e a Bottas una gomma dura in più.

Anche le squadre di metà classifica hanno fatto scelte molto simili tra loro per quanto concerne i pneumatici Pirelli. Renault, Haas, Alfa Romeo e Racing Point sono i più aggressivi, con dieci serie di pneumatici morbidi. Prendono solo due set di pneumatici gialli medi e un set di pneumatici bianchi duri. Raikkonen ha solo un set medio a sua disposizione. Per il Gran Premio di Russia a Sochi, Pirelli ha scelto le opzioni di pneumatici C2, C3 e C4, che è il trio medio di gomme. Ecco una ripartizione delle selezioni dei pneumatici delle squadre: