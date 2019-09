Vasseur soddisfatto dei progressi dell’Alfa Romeo

Il capo del team Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, afferma di essere contento dei progressi che la sua scuderia ha effettuato nel 2019. Per quest’anno, l’ex team Sauber legato alla Ferrari ha fatto un audace passo in avanti ottenendo la firma dell’ex campione del mondo Kimi Raikkonen. Vasseur ha dichiarato alla francese Auto Hebdo di essere soddisfatto dei risultati. “L’anno scorso il nostro ritardo sulle prestazioni pure era del 2,6 per cento. Adesso siamo in ritardo solo dell’1,6 per cento. Ciò dimostra che abbiamo preso le giuste decisioni.”

Il team principal di Alfa Romeo Racing è soddisfatto di quanto fatto fino ad ora dal suo team

“Nella zona centrale della griglia vi è molta competizione in questa stagione”, ha aggiunto il francese. “Ma siamo stati in Q3 con almeno un’auto in ciascuna delle ultime sei gare, il che è un buon segno, significa che stiamo andando bene.” Tuttavia, l’Alfa Romeo è solo l’ottava nel campionato costruttori. Nonostante ciò, Vasseur afferma che la squadra sta prendendo di mira il quarto posto della McLaren. “Sì, miriamo a raggiungere loro e anche la Renault”, ha detto. “L’anno prossimo cercheremo di costruire una monoposto migliore basandoci però sulla macchina di quest’anno. Se finiremo bene nel 2019, saremo sulla buona strada per una grande stagione il prossimo anno.”