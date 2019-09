Juan Manuel Correa: migliorano leggermente le sue condizioni

Juan Manuel Correa è ancora in un reparto di terapia intensiva in un ospedale di Londra ed è in stato di coma indotto per consentire ai suoi polmoni di riposare il più possibile.

“Nostro figlio, Juan Manuel, rimane nel reparto di terapia intensiva in un ospedale di Londra, in Inghilterra, con mia moglie e io al suo fianco”, hanno detto Juan Carlos e Maria Correa parlando con la stampa. “Abbiamo giorni buoni e giorni cattivi, nonché lunghe notti e notti brevi ma con il sostegno della comunità degli sport motoristici, i nostri amici, la famiglia, il paese e i fan, continuiamo a pregare per Juan Manuel.”

“Juan Manuel rimane in stato di coma indotto con paralisi in modo che i suoi polmoni possano riposare il più possibile. Continuando ad essere assistiti da una macchina ECMO, molti degli indicatori vitali chiave sono leggermente migliorati mentre altri si sono deteriorati molto poco.”

“I dottori ci hanno ricordato che finché Juan Manuel continua in una tendenza al miglioramento, anche se molto leggera, le cose per lui vanno verso la giusta direzione. Le infezioni sono sotto controllo e gli indicatori respiratori rimangono stabili e tutti i segni vitali continuano a rimanere coerenti e stabili “. Tutti ovviamente sperano in una pronta guarigione e che Juan Manuel Correa si svegli presto.