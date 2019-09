Bolsonaro: Fiat investirà $ 16 miliardi in Brasile entro il 2024

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato nelle scorse ore che il gruppo Fiat Chrysler Automobiles investirà $ 16 miliardi in Brasile entro il 2024. Secondo il Presidente, si tratterà della “più grande fase di investimento dell’azienda italiana nel paese “. Sempre secondo Bolsonaro, gli investimenti dovrebbero generare 16.000 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. “Stiamo andando verso il recupero della fiducia di coloro che producono! Dopotutto, era una promessa della nostra campagna elettorale”, ha detto il presidente brasiliano.

Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha affermato che Fiat Chrysler farà un grosso investimento nel paese

A maggio, Bolsonaro si è incontrato a Planalto Palace con il presidente di Fiat Chrysler Automobiles John Elkann e altri dirigenti del gruppo per discutere dei futuri investimenti che il gruppo italo americano effettuerà nel grande paese latino americano che in futuro sarà sempre più centrale per la società del numero uno Mike Manley. Quest’ultimo infatti ha già confermato l’arrivo di numerosi nuovi modelli che verranno prodotti in Brasile a marchio Jeep e Fiat. In particolare si tratterà di suv e pick up. Inoltre è già in costruzione una nuova fabbrica di motori che verranno commercializzati in tutto il mondo.

Ti potrebbe interessare: Fiat Uno celebra 35 anni e 4 milioni di esemplari prodotti in Brasile