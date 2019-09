Abarth 595 Pista: il nuovo restyling porta con sé diversi aggiornamenti

Abarth ha deciso di aggiornare la sua Abarth 595 Pista portando con sé diversi aggiornamenti volti a renderla ancor più accattivante rispetto al precedente modello. In particolare, lo Scorpione ha aumentato la potenza e ora offre più dotazioni, rivolgendosi principalmente ai più giovani.

Abarth ha implementato una serie di modifiche interessati che adesso permettono al motore turbo da 1.4 litri di sviluppare una potenza di 165 CV e 230 nm di coppia massima, disponibile già a 2250 giri/min. Questo è stato reso possibile grazie alla turbina Garrett modificata, allo scarico Record Monza e al rapporto di compressione ridotto.

Abarth 595 Pista 2020: debutto ufficialmente il nuovo model year della piccola sportiva

La nuova Abarth 595 Pista è in grado adesso di raggiungere una velocità massima di 218 km/h e di scattare da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi usando la quinta marcia. Accanto al propulsore troviamo una trasmissione automatica a 5 rapporti con paddle posti dietro al volante.

Di serie, la casa automobilistica italiana ha implementato ammortizzatori posteriore Koni FSD e impianto frenante composto da dischi anteriori da 284 mm e posteriori da 240 mm. Presenti anche volante sportivo con fondo piatto, sistema di infotainment UConnect HD con display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto e sistema Abarth Telemetry per l’utilizzo in pista.

La nuova 595 Pista è stata ulteriormente arricchita grazie alle varie colorazioni disponibili per la carrozzeria che la rendono ancor più accattivante e soprattutto personalizzabile. In particolare, i potenziali acquirenti possono scegliere fra Giallo Modena, Verde Adrenalina, Bianco Gara, Rosso Abarth, Nero Scorpione, Grigio Record, Grigio Campovolo, Grigio Opaco e Blu Podio. Tutte le colorazioni sono abbinate a inserti in Verde Adrenalina.