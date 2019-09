Binotto su Mick Schumacher: “Il suo momento in Formula 1 arriverà”

Mick Schumacher entrerà in Formula 1 un giorno? Il capo del team Ferrari Mattia Binotto sottolinea che la sua scuderia non ha dubbi. Il team principal del cavallino rampante ha spiegato: “Mick sta facendo buoni progressi, cosa che ci aspettavamo da qualche anno, e ora sta acquisendo una preziosa esperienza in Formula 2. Verrà il momento in cui sarà pronto per la Formula 1″. “Abbiamo investito molto in lui perché crediamo che possa essere un buon pilota di Formula 1”, ha detto Binotto.

Per Mattia Binotto presto Mick Schumacher approderà in Formula 1

Mick Schumacher fa parte della Ferrari Driver Academy, il programma junior della Scuderia di Maranello, dalla stagione 2019. Charles Leclerc, ad esempio, ha fatto parte dell’accademia prima di fare il salto in Formula 1. A Maranello sono tutti convinti delle capacità di Schumacher Jr. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher ha vinto il titolo nel campionato europeo di Formula 3 l’anno scorso e corre in Formula 2 nel 2019. Attualmente è undicesimo in campionato e ha già ottenuto la sua prima vittoria in campionato prima della pausa estiva in Ungheria. Ad aprile il giovane pilota tedesco ha anche completato il suo primo test di Formula 1 per la Ferrari e per Alfa Romeo Racing.