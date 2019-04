Mick Schumacher sesto con Alfa Romeo Racing nella seconda giornata di test in Bahrain

Ancora una buonissima prestazione per Mick Schumacher. Il giovane pilota tedesco che ieri ha stupito tutti ottenendo il secondo giro più veloce a bordo di una Ferrari nella prima giornata di test in Bahrain si è ripetuto oggi a bordo di un’Alfa Romeo Racing ottenendo il sesto posto. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher ha girato in 1’29.998, più alto di appena 2 centesimi rispetto al tempo siglato ieri con la Ferrari. In totale oggi Mick Schumacher con Alfa Romeo Racing ha percorso 70 giri. La giornata di test si è chiusa con il giovane George Russell che a bordo di una Mercedes è riuscito ad ottenere il tempo di 1:29.029 riuscendo ad ottenere il giro più veloce in assoluto in questa due giorni di test. Il giovane pilota britannico Sergio Perez (Racing Point) che ha girato in 1:29:095. Sebastian Vettel su Ferrari è rimasto al comando fino a metà pomeriggio, poi è scivolato in terza posizione con il tempo di 1:29:319.

1. George Russell GBR (Mercedes AMG Petronas Motorsport) 1m 29.029s 101 giri

2. Sergio Perez MEX (SportPesa Racing Point F1 Team) 1m 29.095s 61 giri

3. Sebastian Vettel GER (Scuderia Ferrari) 1m 29.319s 103 giri

4. Carlos Sainz ESP (McLaren F1 Team) 1m 29.795s 21 giri

5. Daniil Kvyat RUS (Red Bull Toro Rosso Honda) 1m 29.911s 111 giri

6. Mick Schumacher (GER Alfa Romeo Racing) 1m 29.998s 70 giri

7. Alexander Albon THA (Red Bull Toro Rosso Honda) 1m 30.037s 143 giri

8. Lance Stroll CAN (SportPesa Racing Point F1 Team) 1m 30.049s 35 giri

9. Dan Ticktum GBR (Aston Martin Red Bull Racing Honda) 1m 30.856s 135 giri

10. Romain Grosjean FRA (Rich Energy Haas F1 Team) 1m 30.903s 87 giri

11. Fernando Alonso ESP (McLaren F1 Team (Pirelli tyre test) 1m 31.006s 69 giri

12. Pietro Fittipaldi BRA (Rich Energy Haas F1 Team) 1m 31.209s 48 giri

13. Lando Norris GBR (McLaren F1 Team) 1m 31.303s 72 giri

14. Jack Aitken GBR (Renault F1 Team) 1m 31.500s 103 giri

15. Nicholas Latifi CAN (ROKiT Williams Racing) 1m 32.198s 100 giri