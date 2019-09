Hakkinen: “Vettel deve ripristinare la sua reputazione con una vittoria”

Charles Leclerc ha vinto le ultime due gare di Formula 1 mentre il suo compagno di squadra quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel non riesce a salire sul gradino più alto del podio da oltre 12 mesi. Mentre le persone iniziano a mettere in discussione il talento di Vettel, Mikka Hakkinen afferma che il tedesco deve vincere e vincere presto. Non solo questo è imbarazzante per Vettel, ma anche il boss del team Mattia Binotto ha una brutta gatta da pelare secondo Hakkinen.

Vettel deve tornare a vincere presto secondo Mika Hakkinen

“Vincere con la Ferrari, a Monza, è un giorno che il giovane non dimenticherà mai. Una vittoria importante per lui, per la squadra e per il compagno di squadra Sebastian Vettel. Il capo del team Ferrari, Mattia Binotto ora ha una situazione in cui il suo pilota numero 1 Sebastian viene battuto sistematicamente dal giovane pilota numero 2 e ciò potrebbe potenzialmente causare tensione”, ha detto Hakkinen nella sua rubrica per Unibet. Prima che questa situazione degeneri, Hakkinen afferma che Vettel deve trovare presto una vittoria. Il pilota della Ferrari è stato protagonista di un brutto Gran Premio d’Italia. Fan, esperti e media hanno iniziato a mettere in discussione le sue abilità.

