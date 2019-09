Antonio Giovinazzi è fiducioso per una conferma nel 2020

Antonio Giovinazzi pensa di poter essere confermato anche nel 2020 in Alfa Romeo Racing. All’inizio del 2019, il futuro dell’italiano sostenuto dalla Ferrari sembrava cupo a causa degli scarsi risultati ottenuti soprattutto se paragonati a quelli del compagno di squadra Kimi Raikkonen, che invece arrivava costantemente in zona punti.

Dopo le ultime positive prestazioni Antonio Giovinazzi è fiducioso sul suo futuro in Alfa Romeo

La situazione per Antonio Giovinazzi però è iniziata a sembrare migliore a metà stagione. A SPA infatti il giovane pilota italiano sarebbe arrivato in zona punti se un incidente negli ultimi giri non avesse pregiudicato quanto di buono fatto fino a quel momento. Ma a Monza, il pilota italiano è riuscito a riscattarsi finendo nono e conquistando altri due punti. “Ha compensato il suo errore a Spa”, ha dichiarato al quotidiano Blick il fondatore del team Peter Sauber.

E il caposquadra Frederic Vasseur ha aggiunto: “Sono contento che Antonio stia finalmente mostrando il suo talento”. Antonio Giovinazzi concorda sul fatto che il suo futuro sia ora più luminoso. “Non voglio concentrarmi troppo sul prossimo anno, ma se continuerò a fare bene, nessuno prenderà il mio posto”, ha dichiarato ad Autosprint. “Singapore sarà una pista completamente diversa, quindi dovremo vedere come va la macchina. Ma sono ancora fiducioso di poter ottenere un altro buon risultato.”