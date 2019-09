Fred Vasseur spera che i risultati del GP italiano “forniscano ulteriore motivazione” a Giovinazzi

Alfa Romeo ha avuto un fine settimana misto al Gran Premio d’Italia. Antonio Giovinazzi ha raccolto alcuni punti per la squadra, ma Kimi Raikkonen ha avuto una gara difficile dopo essersi schiantato in qualifica ed essendo dovuto partire domenica dalla pitlane. Il capo squadra Fred Vasseur è stato contento di ottenere punti nel Gran Premio di casa, ma non vede l’ora che arrivi il Gran Premio di Singapore.

Fred Vasseur contento che Antonio Giovinazzi sia arrivato in zona punti nel Gran Premio d’Italia

“Segnare due punti nella nostra gara di casa è un buon modo per ringraziare i tifosi per tutto il supporto che abbiamo ricevuto questo fine settimana”, ha detto Fred Vasseur. “Antonio ha disputato un’ottima gara di fronte ai suoi tifosi di casa e ha dovuto resistere ad una forte pressione per portare a casa la P9, ripagando la fiducia che tutti nella squadra hanno messo in lui. “Speriamo che questo risultato possa fornirgli ulteriori motivazioni per concludere con forza la stagione e aiutare la squadra in classifica.

“Purtroppo, Kimi non ha avuto una gara così memorabile. Riuscire a fare bene nel Gran Premio dopo una partenza dalla pitlane sarebbe stato sempre un compito difficile, ma quando abbiamo messo le gomme sbagliate sulla sua auto, le sue speranze di arrivare in zona punti sono venute meno del tutto.” Alfa Romeo spera in un fine settimana migliore al prossimo Grand Prix di Singapore il 22 settembre.