Ram 1500 è il primo pickup full-size a guadagnare la Top Safety Pick + di IIHS

Il pickup full size Ram 1500 Crew Cab è stato nominato Top Safety Pick + per il 2019, il punteggio più alto assegnato dall’Istituto di assicurazione per la sicurezza stradale (IIHS). La valutazione si applica ai pickup Ram 1500 del 2020 e ai pickup del 2019 prodotti dopo maggio di quest’anno, se equipaggiati con fari adattivi per proiettori a LED con assistenza agli abbaglianti, AEB e Forward Collision Mitigation.

Il pickup full size Ram 1500 Crew Cab è stato nominato Top Safety Pick + da IIHS

“Questo riconoscimento conferma i nostri sforzi incessanti per offrire più valore ai nostri clienti”, afferma Reid Bigland, responsabile del marchio Ram. “Il nuovo Ram 1500 ha ottenuto numerosi riconoscimenti per le sue capacità e il suo design. È immensamente soddisfacente che l’IIHS riconosca il nostro veicolo per la sua sicurezza.”

Delle sei valutazioni di resistenza all’urto condotte dall’IIHS, tre simulano gli impatti frontali. E il Ram 1500 ha registrato risultati “buoni” in ciascuno, il punteggio più alto possibile. I risultati sono stati gli stessi nei tre test di resistenza agli incidenti che infliggono danni derivanti da un impatto laterale, un impatto posteriore e un ribaltamento.

Nel frattempo, i test relativi alle collisioni in avanti nel Ram 1500 ha ottenuto un punteggio “superiore” da IIHS. La classificazione Top Safety Pick + è inoltre garantita dalla presenza di proiettori adattivi a LED. La tecnologia è stata perfezionata nel maggio di quest’anno, guadagnando il punteggio più alto di IIHS.

Una valutazione “buona” nei test sui proiettori è l’ultimo requisito IIHS per ottenere il Top Safety Pick +. Il rating Top Safety Pick + 2019 rappresenta il culmine di un periodo particolarmente fortunato per il veicolo che ha ottenuto numerosi riconoscimenti essendo stato anche nominato Motor Trend Truck of the Year.