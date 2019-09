Jeep e Juventus: vicino il rinnovo della partnership tra le due società

La Juventus, la squadra campione in carica della Serie A, si avvicina a un’estensione della partnership con il suo sponsor principale Jeep. Un accordo che avrà un valore di 50 milioni di euro a stagione, secondo il quotidiano sportivo di Torino Tuttosport. I giganti di Serie A sono stati partner della consociata di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dalla stagione 2012/13 e sono ora apparentemente vicini a continuare il loro rapporto, con i nuovi termini che a quanto pare costituiranno un aumento significativo delle cifre previste nell’accordo attuale. Allo stato attuale, il club riceve € 16 milioni a stagione da Jeep, con bonus che portano tale importo a € 20 milioni.

Sarebbe vicino il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tra Juventus e Jeep, si parla di 50 milioni di euro all’anno

Ora, secondo Tuttosport, la Juve dovrebbe ottenere circa 50 milioni di euro l’anno da Jeep, garantendo che il contratto sia in linea con il nuovo accordo del team con i fornitori di kit Adidas, che l’anno scorso ha firmato un’estensione con il club del valore di 58 milioni di dollari all’anno fino al 2027. L’acquisizione della superstar portoghese Cristiano Ronaldo è stata apparentemente la chiave per ottenere un accordo migliore. Uno degli atleti più famosi nello sport mondiale, il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha apparentemente aumentato la presenza sui social media della Juve del 68%, con un numero totale di follower che è passato da 49,7 a 83,8 milioni nell’ultimo anno. La Vecchia Signora tornerà in azione il 14 settembre in trasferta con la Fiorentina con l’obiettivo di ottenere quest’anno il suo nono titolo consecutivo in Serie A.