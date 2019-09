Rosberg non capisce il comportamento di Vettel: “È davvero un mistero per me”

Sebastian Vettel è finito al centro delle polemiche dopo il suo giro all’inizio del Gran Premio d’Italia. Il quattro volte campione del mondo viene fortemente criticato per la sua azione pericolosa, che lo ha visto tornare in pista proprio mentre passava Lance Stroll. “Vettel è davvero un mistero per me. Non riesco proprio a spiegarlo. È un quattro volte campione del mondo e uno dei migliori piloti sul campo. E poi fa un tale errore, senza influenza esterna. È molto strano “, ha detto Rosberg a Sky Sports F1.

Sebastian Vettel è finito al centro delle polemiche dopo il suo giro all’inizio del Gran Premio d’Italia

Vettel ha dovuto guardare Leclerc vincere due gare consecutive senza salire sul podio. Rosberg ha recensito questo momento: “Questo deve essere davvero un momento brutto per Vettel. Il suo compagno di squadra è appena diventato una leggenda della Ferrari e ha ottenuto il suo status numero uno all’interno del team “, ha continuato Rosberg. Tuttavia, secondo Rosberg c’è speranza per il tedesco. “ Ha molta fiducia, questo lo aiuterà. E in Formula 1 hai solo bisogno di una buona gara per tornare in forma. Quindi non possiamo già pensare che sia già tutto perso per lui. Può tornare molto rapidamente “, spiega il campione del mondo 2016.