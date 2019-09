Mattia Binotto spera che la Ferrari vinca di fronte al pubblico di casa

Mattia Binotto sta finalmente riscuotendo un certo successo come capo della Ferrari. Si dice contento che la Ferrari abbia vinto una gara prima di arrivare al Gran Premio d’Italia, ma spera di poter vincere di nuovo nel Gran Premio d’Italia questo fine settimana. “È stato fantastico vedere così tante persone lì, i nostri fan, la passione”, ha detto Binotto dopo le sessioni di prove di venerdì. “Il numero di persone, gli ospiti, era molto, molto alto. L’intera Piazza del Duomo era piena di gente.

Binotto soddisfatto dei risultati della sua scuderia si augura di vincere davanti ai tifosi della Ferrari

“Penso che sia stata una grande festa perché prima speravamo che la gente sarebbe arrivata dopo un inizio così brutto della stagione, direi, ma poi qui è dove puoi davvero sentire la passione dei Tifosi della Ferrari. È stato incredibile. C’erano molti piloti della Ferrari del passato. Abbiamo avuto persone che in qualche modo avevano fatto parte della storia della Ferrari e penso che vedere tutte queste persone sul palco sia stato qualcosa di impressionante.”

“Dal mio punto di vista personale, oltre a essere lì sul palco, vedere così tante persone è qualcosa che mi sta dando una spinta di energia molto forte. Anche dopo Spa è stato un ottimo modo per celebrare in qualche modo la prima vittoria della stagione ma sicuramente un grande impulso per questo fine settimana anche qui a Monza “. Charles Leclerc ha superato entrambe le sessioni di prove di ieri e spera di continuare a primeggiare di fronte al pubblico italiano appassionato anche oggi e domani.