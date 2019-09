Fiat: arriva in Spagna il noleggio tramite Internet

Fiat è diventata la prima casa automobilistica in Spagna a proporre a noleggio i suoi prodotti tramite Internet grazie a un processo commerciale completamente digitalizzato. Nel corso degli ultimi anni, l’acquisto online è diventato parecchio popolare. Tuttavia, comperare un veicolo su Internet non avviene come si fa di solito.

Leasys, l’azienda di noleggio di Fiat Chrysler Automobiles, offre ora un processo di noleggio che prevede 3 semplici passaggi. Il cliente può noleggiare un’auto utilizzando esclusivamente il sito Web della casa automobilistica italiana. Il primo step prevede l’inserimento dei dati del cliente. Subito dopo sarà possibile selezionare l’auto preferita fra quelle proposte da Fiat in Spagna.

Fiat: i consumatori spagnoli possono ora noleggiare un’auto direttamente online

In secondo luogo, verrà eseguita l’approvazione dell’operazione di noleggio mentre la fase finale prevede la firma digitale del contratto. Una volta fatte tutte queste operazioni, il cliente dovrà recarsi presso la concessionaria più vicina dello storico marchio di Torino dove potrà ritirare il veicolo scelto.

La prima auto che ha dato il via a questa iniziativa è la Fiat 500 in versione Star al prezzo di lancio di 230 euro al mese. Il contratto di noleggio dura 36 mesi e prevede un limite di 10.000 km all’anno. Tuttavia, sia la durata che i km possono essere modificati a seconda delle proprie esigenze aumentando la quota mensile.

Il prezzo proposto da Fiat include IVA, assicurazione completa senza franchigia, manutenzione, pneumatici, assistenza stradale e gestione delle multe. L’obiettivo di Fiat con questa nuova modalità di noleggio è quello di raggiungere i clienti più smart, offrendo loro così una proposta più moderna, semplice e comoda da usare.