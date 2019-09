Lewis Hamilton: guidare per la Ferrari “potrebbe essere potenzialmente un’opzione”

Lewis Hamilton ha mantenuto i suoi piani per il futuro piuttosto riservati. Da un lato, il pilota Mercedes vuole rimanere nella squadra che gli è stata così fedele, ma ha anche sempre voluto guidare per la Ferrari. Quando gli è stato chiesto durante la conferenza stampa di giovedì se c’era qualcosa che potesse tentarlo alla Ferrari, Hamilton ha detto: “Non so se si tratta di essere tentati o se fa parte del piano di gioco. Mi è stato chiesto in precedenza ‘come mi sentirei se avessi finito la mia carriera senza guidare per la Ferrari?’ E onestamente, quando fai parte di Mercedes, fai parte di una famiglia per tutta la vita, a condizione che tu rimanga con loro ovviamente!”

Lewis Hamilton non esclude di poter prendere in considerazione in futuro l’idea di guida per la Ferrari

“Se guardi Stirling Moss e i piloti precedenti, si prendono cura di te e fai parte della loro storia. Questo è importante per me. La lealtà è una parte molto importante, ma se arriverà un punto nella mia vita in cui ho deciso che voglio cambiare allora potrebbe potenzialmente essere un’opzione, ma non so se lo sia al momento. ” Sarà interessante vedere se Lewis Hamilton rimarrà fedele alla Mercedes o se verrà in futuro tentato di andare a guidare una Ferrari.