Livrea Alfa Romeo in edizione limitata per il Gran Premio di casa

Alfa Romeo ha rivelato una livrea in edizione speciale per il suo Gran Premio di casa in Italia questo fine settimana. Il cambiamento vede i tre colori della caratteristica bandiera italiana sull’auto con la speranza che ciò possa dare alle due monoposto della scuderia del Biscione un’ulteriore spinta per fare bene nel Gran Premio d’Italia. La nuova livrea che sarà sfoggiata unicamente per questo Grand Prix italiano prende ovviamente in prestito i colori della bandiera italiana.

La bandiera italiana appare anche sui piani verticali dell’ala anteriore e dell’ala posteriore. I fianchi dell’Alfa Romeo Racing C38 sfoggiano i nomi dei due modelli di punta del marchio in trifoglio, ovvero Giulia (la berlina) e Stelvio (il SUV) già presenti su ciascuna delle monoposto sulla presa d’aria del motore, che sono evidenziati qui. Il Gran Premio d’Italia a Monza farà da sfondo a una nuova partnership tra Alfa Romeo Racing e gli specialisti della manutenzione dei veicoli, TSM. TSM è leader italiano nella manutenzione, riparazione e equipaggiamento di una vasta gamma di veicoli, dagli equipaggiamenti di intervento dei vigili del fuoco, ai veicoli blindati e alle ambulanze.

Frederic Vasseur ha dichiarato in proposito: “Il Gran Premio d’Italia è un evento speciale per noi: la nostra gara di casa e, naturalmente, il marchio Alfa Romeo significa che siamo uno dei marchi di motori più storici in Italia. È incoraggiante vedere una società italiana di successo come TSM unirsi a noi per questo evento e speriamo che insieme saremo in grado di celebrare la gara di Monza con un risultato positivo “.