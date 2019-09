Alfa Romeo Stelvio Ti arriva nel Regno Unito

Alfa Romeo sta aggiungendo il nuovo Stelvio Ti alla sua gamma nel Regno Unito, sostituendo il modello Milano Edizione. L’aggiunta del suffisso “Turismo Internazionale” allo Stelvio significa che il SUV Alfa Romeo è completamente equipaggiato con caratteristiche come accenti in fibra di carbonio, sospensioni sportive e una serie di sistemi di assistenza alla guida. La nuova Alfa Romeo Stelvio Ti si distingue dai suoi fratelli minori grazie alla griglia anteriore a “V” in fibra di carbonio e agli specchi retrovisori, alla targhetta “Stelvio” e “Q4” più scura, alle pinze dei freni rosse e, naturalmente, ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici esclusivi di questo modello.

Alfa Romeo Stelvio Ti presenta anche un cruscotto in pelle, vetro stratificato per un’ulteriore insonorizzazione, un portellone posteriore a mani libere, Active Cruise Control e ammortizzatori FSD che migliorano la maneggevolezza senza compromettere il comfort. Alfa Romeo offre una sospensione attiva come opzione. I clienti potranno scegliere tra due gruppi motopropulsori : un quattro cilindri turbo da 2,0 litri a benzina con 280 CV e 400 Nm di coppia e un diesel da 2,2 litri con 210 CVe 470 Nm di coppia.

Entrambi sono combinati con la trazione integrale Q4 del marchio e un cambio automatico a otto rapporti. I modelli a benzina sono in grado di raggiungere 0-100 km / h in 5,7 secondi e una velocità massima di 230 km / h, mentre il diesel è leggermente più lento, accelerando 0-100 in 6,6 secondi e raggiungendo una velocità massima di 215 km / h. I prezzi per la nuova Alfa Romeo Stelvio Ti nel Regno Unito partono da £ 47.345 per il modello diesel da 2,2 litri e da £ 48,845 per la versione benzina da 2,0 litri. Entrambi sono disponibili già adesso per le ordinazioni.