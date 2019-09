Sebastian Vettel “punta a vincere” nel Gran Premio d’Italia di F1

Sebastian Vettel spera in un successo nel Gran Premio di casa della Ferrari, ma ha messo in evidenza la difficoltà di ottenere il giusto set up sul circuito ad alta velocità e basso carico aerodinamico. Il Gran Premio d’Italia di F1 2019 potrebbe offrire a Vettel l’opportunità di vincere la sua prima gara della stagione.

“Correre a casa in Italia, vicino a Monza, significa sicuramente molto per me”, ha detto Sebastian Vettel. “La mia prima vittoria in Formula 1 è arrivata su questa pista in una vettura a motore Ferrari nel 2008. “Questo fine settimana, puntiamo a vincere di nuovo. Penso che ci siamo avvicinati sempre di più negli ultimi anni, ma non ce l’abbiamo mai fatta. Guardando la pista, è davvero unica. Si corre con un basso carico aerodinamico, ci sono molti rettilinei lunghi e quindi è difficile.”

“L’auto è abbastanza leggera e si muove molto mentre corriamo con ali molto piccole e questo può rendere difficile trovare i giusti punti di frenata. Poi ci sono le chicane strette, dove devi sapere quanto marciapiede usare. Non è facile impostare la macchina, ma se la gestisci e la porti nel posto giusto, è davvero una bella sensazione trovare il ritmo”. Sebastian Vettel spera di mettere a punto il set e di superare le prestazioni del suo compagno di squadra e dei rivali di Mercedes per la sua prima vittoria stagionale.