Mattia Binotto: “Dobbiamo fare tutto alla perfezione” per vincere il Gran Premio d’Italia

Mattia Binotto è molto soddisfatto della vittoria dello scorso fine settimana al Gran Premio del Belgio e spera che la Ferrari possa vincere di nuovo in questo weekend del Gran Premio d’Italia. “È il momento del nostro Gran Premio di casa e non può esserci modo migliore per venire a Monza se non da vincitori dell’ultimo round di Spa-Francorchamps”, ha detto Binotto. “È il nostro ringraziamento ai nostri fan che ci hanno dato così tanto supporto durante quella che finora è stata una stagione tutt’altro che facile. “Monza è una pista dove corriamo a velocità medie molto elevate, con rettilinei lunghi e frenate pesanti, con un pacchetto a basso carico aerodinamico. Questo fine settimana prevediamo di presentare la nostra terza unità di potenza.

“Abbiamo visto in Belgio che, per vincere, dobbiamo fare tutto alla perfezione e il nostro obiettivo è quello di fare esattamente quello anche a Monza. Non ci sarà spazio per errori. La nostra gara di casa è sempre importante, ma questo è particolarmente vero questa volta, mentre festeggiamo i 90 anni della Scuderia Ferrari. Correre di fronte ai nostri tifosi di casa è sempre una spinta in più e un’ulteriore motivazione per fare bene. A parte qualsiasi altra cosa, non c’è un podio migliore per noi di Monza e pensiamo che non ci sia folla migliore di quella italiana”, ha concluso Mattia Binotto. La Ferrari spera che il risultato dello scorso fine settimana abbia dato il via alla loro stagione e che possano vincere a Monza.