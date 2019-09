Fiat sarà il primo marchio a offrire auto online in Spagna

Fiat sarà il primo marchio a noleggiare auto online in Spagna. Lo farà attraverso Leasys, la società di noleggi auto del gruppo automobilistico Fiat Chrysler Automobiles. La società italo americana dunque, innova il processo di vendita e noleggio digitale e offre soluzioni mai viste prima sul mercato: infatti, il cliente può ottenere una Fiat 500 per 230 euro al mese in tre semplici passaggi. Si tratta di una novità molto interessante che più avanti potrebbe venire lanciata anche in altri paesi.

Grazie alla tecnologia e alle soluzioni offerte dalla società di noleggio di FCA, Leasys, il processo di acquisto è ridotto a tre semplici passaggi che il cliente può compiere in modo completamente digitale, consentendogli di formalizzare il noleggio dell’auto, nel modalità di noleggio, attraverso il sito Web del produttore in pochi minuti.

Il primo passo riguarda l’introduzione di dati da parte del cliente, oltre alla selezione del prodotto più adatto alle sue esigenze. In secondo luogo, si riceverà l’approvazione del leasing e, infine, la firma digitale del contratto. La prossima cosa sarà quella di ritirare il veicolo presso il concessionario che hai scelto.

La Fiat ha inaugurato questa iniziativa pioneristica con la sua grande icona, la Fiat 500 nella sua finitura Star, che viene offerta con un prezzo di lancio di € 230 / al mese. L’offerta corrisponde a un periodo di noleggio di 36 mesi e 10.000 km all’anno (sono disponibili altre opzioni e chilometraggio) e comprende IVA, assicurazione completa senza franchigia, manutenzione, pneumatici illimitati, assistenza stradale e gestione delle multe.