Juan Manuel Correa trasportato dal Belgio al Regno Unito

Juan Manuel Correa, coinvolto nel grave incidente costato la vita ad Anthoine Hubert durante la gara di Formula 2 di sabato a SPA, è stato trasferito dal Belgio ad un ospedale nel Regno Unito. Correa si è scontrato in pista con la monoposto di Anthoine Hubert morto poco dopo. Il comunicato ha anche confermato che Correa è ancora in terapia intensiva.

“Juan Manuel Correa sarà trasferito oggi in un reparto di terapia intensiva specializzato con sede nel Regno Unito. Juan Manuel continuerà il suo processo di recupero sotto la cura di un team specializzato. Juan Manuel e la sua famiglia desiderano ringraziare il team di terapia intensiva CHU di Liegi per le loro eccezionali cure mediche negli ultimi giorni ” , ha affermato la famiglia in una nota.

Il ventenne che è collaudatore di Alfa Romeo Racing in Formula 1 ha conquistato due podi durante la stagione di Formula 2 del 2019. Poco si sa circa le condizioni esatte di Correa, ma la dichiarazione ha confermato che i dettagli sulla salute del giovane pilota saranno resi noti in una fase successiva.

