Rosberg: la vittoria del GP del Belgio sarà una “svolta mentale” per Charles Leclerc

Il campione del mondo di Formula 1 2016 Nico Rosberg ritiene che la vittoria del Gran Premio del Belgio dello scorso fine settimana per Charles Leclerc rappresenterà una vera e propria “svolta mentale” per il 21enne. L’uomo di Monaco ha avuto due o tre opportunità per vincere una gara di Formula 1 finora quest’anno, ma alla fine è riuscito solamente domenica. La speranza di Ferrari e di tutti i suoi tifosi ovviamente è che il giovane pilota monegasco possa ripetersi già questo fine settimana in occasione del Gran Premio di Formula 1 d’Italia che si correrà sul circuito di Monza.

Secondo Nico Rosberg la vittoria in Belgio potrebbe rappresentare una svolta mentale per Charles Leclerc

In quella occasione la Ferrari gioca in casa e ci tiene particolarmente a fare bene. Le caratteristiche del tracciato sembrano adattarsi bene a quelle che sono le qualità delle monoposto del cavallino rampante in questa stagione di Formula 1. Queste infatti come sappiamo tendono a fare bene nei lunghi rettilinei. Dunque tutto fa pensare che Charles Leclerc e Sebastian Vettel possano essere protagonisti. Vedremo un po’ dunque se in questa occasione Nico Rosberg avrà avuto ragione.

