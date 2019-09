Charles Leclerc pronto a combattere per il campionato del mondo di Formula 1

Charles Leclerc ha ammesso di essere pronto a combattere per il campionato del mondo di Formula 1 e aggiunge che non sarebbe approdato alla Ferrari se non fosse stato pronto a combattere. Leclerc ha registrato la sua prima vittoria in Formula 1 durante il fine settimana appena concluso, con il pilota Ferrari che ha dominato l’intero weekend in Belgio per la prima vittoria del team italiano nella stagione 2019. Il pilota monegasco è ora 12 punti dietro Sebastian Vettel nella classifica piloti, ma il duo Ferrari è quarto e quinto rispettivamente in campionato, con Max Verstappen , Valtteri Bottas e Lewis Hamilton davanti a tutti.

“Penso di essere in forma migliore rispetto a Vettel nelle qualifiche da sei gare”, ha detto Leclerc ad Autosport. “Ho cambiato un po’ il mio approccio. In gara, è stata una storia un po’ diversa. Ho lottato un po’ nelle due gare precedenti, ma ho cambiato alcune cose e sembra che ciò abbia pagato in Belgio, quindi è fantastico. Mi sento pronto per competere per i titoli mondiali, alla fine ho la macchina e la squadra per questo. Ovviamente dobbiamo lavorare perché stiamo un po’ faticando rispetto alla Mercedes ma da parte mia, sì, io ho molto da imparare, questo è certo, ma mi sento pronto. Devi sempre sentirti pronto, una volta che sei in quella posizione, altrimenti non dovrei essere nel posto in cui mi trovo oggi.”