Günay Kircaoglu ha assunto la gestione delle filiali tedesche di Fiat Chrysler Automobiles. La notizia è stata confermata dal gruppo italo americano nelle scorse ore. Il 52enne succede a Marcus Hungerkamp alla guida di FCA Motor Village Germany GmbH con sede a Francoforte. Nel suo nuovo lavoro, il dirigente riferirà a Christian Paccussi, Manager Europe Owned Dealers FCA di Torino. Nella filiale Kircaoglu saprà come muoversi. Più recentemente, è stato attivo come CEO di Plus Sales GmbH, una società di consulenza gestionale. In precedenza, aveva lavorato come capo dell’ufficio Hyundai di Francoforte e dal 2010 al 2015 ha lavorato come direttore di filiale per Peugeot Citroën Retail Germany.

Il suo predecessore Hungerberg ha lasciato l’azienda, secondo un comunicato stampa di Fiat Chrysler Automobiles, su sua richiesta per affrontare nuove sfide. Ha lavorato nel suo ruolo attuale quasi due anni, dal mese di settembre del 2017. Motor Village GmbH gestisce un totale di 14 filiali di Fiat Chrysler nei centri di Berlino e Amburgo, nonché nelle aree metropolitane di Francoforte / Wiesbaden, Düsseldorf / Duisburg e Dortmund / Essen.