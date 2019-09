Giovinazzi si scusa con il suo team per l’errore che ha compromesso il suo GP

Antonio Giovinazzi ha passato gran parte del suo Gran Premio del Belgio in zona punti fino a quanto non è finito fuori pista nell’ultimo giro. Il pilota Alfa Romeo si è scusato con il team e i suoi fan e spera di poter riscattarsi a Monza questo fine settimana. “L’auto è stata davvero forte oggi (domenica) e quindi è stato ancora più deludente finire la gara con un incidente”, ha detto Giovinazzi al sito ufficiale della F1 . “La nostra strategia è stata fantastica e saremmo arrivati sicuramente in zona punti e per questo, mi dispiace per tutti i membri del team.”

Il capo del team Alfa Romeo, Fred Vasseur, ha dichiarato: “È stato un pomeriggio da dimenticare: la gara di Kimi Raikkonen si è conclusa a poche centinaia di metri dalla partenza, quando è stato colpito da Max Verstappen e AntonioGiovinazzi ha perso alcuni preziosi punti con un incidente nell’ultimo giro. ” L’Alfa Romeo spera di lasciarsi alle spalle questo fine settimana e inizierà invece a prepararsi per Monza in vista del Gran Premio che si correrà nel prossimo fine settimana.”

