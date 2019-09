Il Boss di Alfa Romeo definisce stupida la mossa di Verstappen a SPA

Il caposquadra di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, ha descritto la mossa di Max Verstappen durante la prima curva del Gran Premio del Belgio come “stupida”. L’incidente ha visto Kimi Raikkonen e Verstappen scontrarsi terminando la gara della Red Bull e riducendo al minimo la possibilità dell’Alfa di ottenere una prestazione decente. “Non so cosa sia successo con Verstappen”, ha detto a Autosport il boss Alfa Romeo Fred Vasseur . “Ma è venuto dal nulla, era persino dietro Perez prima della frenata.

Frederic Vasseur critica fortemente Max Verstappen per la mossa che ha messo KO l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen

“Ha provato a sorpassare due auto nella prima curva, ed è stupido perché a Spa puoi sorpassare e hai spazio per fare qualcosa durante il Gran Premio. Non siamo a Budapest o a Monaco. “L’auto è stata completamente danneggiata, mancava metà del pavimento.” La gara di Kimi Raikkonen è stata rovinata dall’incidente e il finlandese ha terminato la gara al 16 °posto. Il team del Biscione sperava in un risultato assai migliore nel fine settimana del Gran Premio del Belgio. Ovviamente la speranza è quella di un pronto riscatto di Alfa Romeo Racing nel Gran Premio d’Italia del prossimo week end a Monza.