Sebastian Vettel “non ha avuto il ritmo” al Gran Premio del Belgio

Sebastian Vettel ha concluso il Gran Premio del Belgio 4 ° rimanendo deluso per non essere salito sul podio con il suo compagno di squadra Charles Leclerc che ha vinto la gara. “Per la squadra sono felice, ma ovviamente non posso dire lo stesso per me”, ha detto Sebastian Vettel a Sky Sports . “Alla fine non ho avuto il passo e stavo lottando per non consumare le gomme, una cosa che per me normalmente non è affatto un problema.

“Quindi è stata una gara difficile e fin dall’inizio è stato chiaro che non sarei stato in lotta, quindi tutto quello che ho potuto fare è stato giocare di squadra. Non ero competitivo dunque tutto ciò che ho potuto provare a fare è stato quello di aiutare Charles. Alla fine, è stato giusto così “. A proposito dell’imminente Gran Premio d’Italia a Monza, Sebastian Vettel rimane ottimista. Il pilota tedesco ritiene che anche li la Ferrari possa fare bene viste che la caratteristiche del tracciato. Ovviamente il 4 volte campione del mondo spera di essere protagonista in Italia di una prestazione assai migliore rispetto a quella di SPA.

