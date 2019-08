Maserati celebra 50 anni di partnership con G.Bazerji & Fils

Il 29 agosto, G. Bazerji & Fils, importatore ufficiale di auto Maserati in Libano, ha festeggiato il suo 50° anniversario. Gabriel Bazerji, un grande appassionato delle vetture del Tridente, assieme ai suoi fratelli iniziarono un viaggio con la casa automobilistica modenese 50 anni fa.

Nabil Bazerji, CEO di G.Bazerji & Fils, ha detto: “Il Golden Jubilee, che incarna cinquant’anni di passione e dedizione, è una pietra miliare di straordinaria importanza per noi. Siamo lieti di festeggiarlo oggi nella magnifica cornice di Villa Cochrane, insieme ai nostri clienti, ai manager di Maserati e, naturalmente, insieme alla nostra squadra e ai nostri partner locali, che hanno contribuito al nostro successo”.

Maserati: Il Tridente celebra 50 anni in Libano con il partner G.Bazerji & Fils

Bazerji ha continuato dicendo: “Abbiamo cercato di immaginare il garage dei sogni di ogni appassionato di automobili, riunendo per l’occasione tutte le vetture che hanno plasmato la lunga e ricca storia di Maserati. Non posso ringraziare abbastanza i collezionisti Maserati che hanno generosamente accettato di prestarci le loro auto”.

I giardini della Villa Cochrane sono stati utilizzati come sfondo per gli ultimi modelli della gamma di Maserati, quali Levante Trofeo, Quattroporte, GranTurismo MC e Ghibli. Oltre a questo, erano presenti alcune delle vetture classiche più iconiche del Tridente come ad esempio una 3500 GT del 1957 (la prima vettura prodotta dal marchio italiano di FCA in larga scala), una Mistral Spyder e una Bora (la prima auto stradale della casa modenese dotata di motore montato centralmente).

Il momento più importante è stata la presentazione della prima Maserati dedicata al mercato libanese: una Maserati Ghibli del 1968.

Umberto Cini, general manager di Maserati EMEA, ha dichiarato: “G. Bazerji & Fils non sono solo un partner per Maserati, ma anche e soprattutto dei veri appassionati del nostro marchio. Cinquant’anni sono un traguardo davvero importante e la famiglia Bazerji è stata un partner dedicato, sostenendo continuamente il nostro marchio secondo gli standard più elevati e sempre con passione ed entusiasmo. Siamo orgogliosi di poter celebrare insieme una partnership di assoluto riferimento nel nostro settore”.

Tutte le vetture classiche esposte all’evento saranno presenti la settima prossima presso lo showroom Maserati a Dora (Beirut).