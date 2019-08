Ferrari F40: il motore V8 di un esemplare in vendita su eBay

Lo stesso venditore che propose un po’ di giorni fa il motore V12 di una 412 T1, guidata all’epoca dai piloti Alesi e Berger, è tornato su eBay con un nuovo propulsore in vendita.

Si tratta del powertrain V8 biturbo appartenente a una Ferrari F40, la prima auto stradale di Maranello ad essere stata costruita usando diversi materiali compositi come kevlar (telaio), fibre di vetro (carrozzeria), resine aeronautiche (serbatoi) e plexiglass (finestrini laterali).

Ferrari F40: un’unità V8 della storica sportiva disponibile all’acquisto su eBay

Secondo quanto riportato dalla descrizione dell’annuncio, il propulsore risulta come nuovo e molto probabilmente è destinato a tutti i possessori della F40 come unità di scorta in caso di rotture e/o guasti oppure per qualche collezionista che vuole averlo in esposizione nel proprio salotto di casa. Più precisamente, il venditore ha scritto: “motore Ferrari F40 del 1990 con collettori e turbo”.

Abbiamo di fronte uno dei motori più famosi e prestanti progettati dal cavallino rampante, tra l’altro appartenente a una delle vetture sportive più apprezzate costruite di Maranello. Il motore V8 a 90° propone una cilindrata di 2936,25 cm³ ed è sovralimentato con due turbocompressori IHI, distribuzione a doppio albero a camme in testa per bancata e 4 valvole per cilindro con due iniettori per cilindro.

La potenza massima erogata dal propulsore V8 nella F40 è di 478 CV a 7000 giri/min mentre la coppia massima arriva a 577 nm a 4000 giri/min. Il rapporto di compressione è di 7,7:1.

Sulla Ferrari F40, tale powertrain è abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti + retromarcia con frizione bidisco a secco e montato longitudinalmente. Il venditore di eBay, fioranosportscar, chiede ben 425.000 dollari per questo nuovo motore.