Ferrari: in vendita su eBay il motore V12 della 412 di Formula 1

I motori V12 e V10 delle vecchie monoposto di Formula 1 erano sicuramente un piacere per le orecchie.

Da qualche ora è disponibile all’acquisto su eBay un propulsore Ferrari di F1 usato dal team di Maranello, esattamente il Ferrari Tipo 043. Si tratta più precisamente di un V12 a 65° da 3.5 litri con potenza di circa 800 CV a 15.000 giri/min, utilizzato nel 1994 sulla 412 T1 guidata dai piloti Jean Alesi e Gerhard Berger.

Ferrari: 375.000 dollari richiesti per poter avere questo propulsore della 412

L’annuncio mostra soltanto una foto del propulsore a 12 cilindri ed è seduto su un piedistallo come se stesse in esposizione in un museo. Il venditore, però, può inviare altre foto e dare informazioni aggiuntive su richiesta.

Purtroppo, la descrizione dell’inserzione non riporta se il V12 Ferrari è perfettamente funzionante oppure se presenta qualche problema da risolvere. Inoltre, non sappiamo se si tratta dello stesso powertrain impiegato dal cavallino rampante con cui ha vinto la sua unica gara di quell’anno in Germania. In ogni caso, il venditore chiede ben 375.000 dollari per questo V12.

Il propulsore originale – che era presente sulla Ferrari 412 T1/T1iB, la 41 esima monoposto sportiva costruita e impiegata dalla Scuderia Ferrari nel campionato mondiale di Formula 1 del 1994, dispone di 48 valvole, candele Champion dal diametro di 10 mm, olio Agip Petroli, alimentazione ad iniezione elettronica digitale Magneti Marelli e accensione elettronica Magneti Marelli statica.

Oltre al propulsore V12, la Ferrari 412 T1 disponeva di telaio realizzato con materiali compositi a nido d’ape con fibra di carbonio, trazione posteriore, cambio trasversale Ferrari a 6 marce + retromarcia, differenziale autobloccante e freni a disco autoventilati in carbonio.

Non mancavano delle sospensioni indipendenti a puntone anteriore e posteriore, pneumatici Goodyear e cerchi da 13” in BBS.