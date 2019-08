Sebastian Vettel è il più veloce nella FP1 al Gran Premio del Belgio

Sebastian Vettel ha conquistato il primo posto nella FP1 del Gran Premio del Belgio con un tempo di 1.44.574. La Ferrari sembra adatta alla pista ad alta velocità e sembra e potrebbe essere la favorita per la vittoria di gara di domenica. Charles Leclerc ha concluso la sessione 2 ° mentre Lewis Hamilton ha avuto problemi con la sua auto. Alex Albon ha impressionato nella sua prima sessione alla Red Bull e ha concluso la sessione 4 °.

La sessione è iniziata lentamente con la maggior parte delle squadre che sono uscite solo per alcuni giri di perlustrazione trascorrendo molto tempo nei box ad armeggiare con le loro auto. 20 minuti dopo l’inizio della sessione Lewis Hamilton ha avuto un problema con il suo motore, che lo ha visto perdere potenza e lentamente tornare indietro ai box. Sulla via del ritorno, il motore è tornato in vita e il pilota Mercedes è riuscito a tornare ai box. Sembrava essere un problema con l’acceleratore, ma è stato risolto e dopo alcuni minuti, Hamilton è tornato in pista.

A mezz’ora dalla fine, la Ferrari ha alzato il ritmo con Sebastian Vettel che ha ottenuto il giro più veloce con il tempo di 1.44.574. Leclerc si è piazzato secondo solo 0,214 secondi più lento al secondo. Alex Albon ha impressionato nella sua prima sessione alla Red Bull ed è stato a pochi decimi dal suo compagno di squadra per l’intera sessione. La Ferrari sembra la squadra da battere questo fine settimana. Il circuito ad alta velocità si adatta perfettamente alla loro auto e se la Mercedes continua ad avere i problemi che ha avuto, domenica sarà una gara interessante.