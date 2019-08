L’infortunio di Raikkonen ha portato alla chiamata di Ericsson

Kimi Raikkonen ha rivelato che un problema ad un muscolo della gamba ha portato la sua scuderia a richiamare Marcus Ericsson come potenziale suo sostituto nel Gran Premio del Belgio. Ericsson avrebbe dovuto gareggiare per Arrow Schmidt Peterson Motorsports durante la sua gara NTT IndyCar Series a Portland questo fine settimana, ma il pilota di riserva dell’Alfa Romeo è stato chiamato a recarsi a Spa-Francorchamps. Raikkonen spera di essere in forma per prendere parte al Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, ma afferma di aver subito un piccolo infortunio ad un muscolo della gamba sinistra mentre praticava sport. “Direi che sta migliorando, quindi vedremo come va”, ha detto Raikkonen. “Non lo so, lo scopriremo domani (in pratica).

Sebbene sia fiducioso di essere in grado di guidare, Raikkonen afferma che sarebbe stato pericoloso per Alfa Romeo non avere Ericsson disponibile date le circostanze. “Ovviamente dobbiamo avere dei piani di riserva, sarebbe stupido non avere il nostro terzo pilota nel caso in cui non potessi guidare nello scenario peggiore. C’è un motivo per cui il team ha un terzo pilota se succede qualcosa. Penso che sia una storia normale. È una situazione difficile per lui anche perché ha dovuto rinunciare ad una gara, ma è così. ” SPM ha assunto Conor Daly per sostituire Ericsson a Portland questo fine settimana. In un primo momento si era pensato che Ericsson fosse stato richiamato per sostituire Antonio Giovinazzi.