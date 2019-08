Alfa Romeo smentisce le voci sulla sostituzione di Giovinazzi da parte di Ericsson

Secondo quanto riferito da Racer.com, uscito questa mattina, Marcus Ericsson prenderà il posto di Antonio Giovinazzi nel Gran Premio di Spa-Francorchamps. Lo svedese ha dovuto lasciare spazio all’Alfa Romeo (allora Sauber) lo scorso inverno all’italiano e al veterano Kimi Raikkonen ed è stato retrocesso al ruolo terzo pilota. Ha quindi cercato rifugio nella serie americana IndyCar, dove è attualmente al diciassettesimo posto in campionato.

Alfa Romeo smentisce le voci di una sostituzione di Antonio Giovinazzi con Marcus Ericsson in Belgio

Secondo Racer un portavoce dell’Alfa Romeo avrebbe confermato che Marcus Ericsson non correrà nella serie IndyCar questo fine settimana e che sarà a Spa. Il team di corse italiano sottolinea, tuttavia, che lo svedese sarà presente sul circuito delle Ardenne ma solo come riserva dei due piloti titolari. Smentite dunque le voci che volevano una sostituzione di Antonio Giovinazzi, il quale dunque anche in Belgio correrà sull’Alfa Romeo C38 nel prossimo weekend di gara. Giovinazzi è riuscito a segnare un solo punto nelle prime dodici gare della stagione, mentre il compagno di squadra Raikkonen ha segnato 31 punti. Nella serie IndyCar, Ericsson verrà sostituita da Conor Daly il prossimo fine settimana.