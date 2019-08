Marcus Ericsson sostituirà Antonio Giovinazzi nel GP del Belgio

Il pilota di riserva di Alfa Romeo Racing, Marcus Ericsson, è stato chiamato a prendere il posto di Antonio Giovinazzi nel Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, secondo RACER. Ericsson ha corso per la squadra, precedentemente chiamata Sauber, per quattro stagioni prima di essere sostituito con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi che si sono uniti alla squadra per il 2019, con lo svedese che invece si è trasferito nel campionato IndyCar, dove fino ad ora ha ottenuto un podio.

Marcus Ericsson sostituirà Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo Racing nel Gran premio del Belgio a SPA

Non è chiaro il motivo per cui è avvenuta questa sostituzione, ma Giovinazzi non ha finora avuto finora in questa stagione molta fortuna, segnando solo un punto rispetto ai 31 di Raikkonen. Al momento sembra che Marcus Ericsson possa correre con Alfa Romeo Racing solo in Belgio ma non si esclude che la sua promozione possa diventare permanente per tutta la seconda parte di stagione. A causa del suo ritorno in Formula 1 Marcus Ericsson mancherà il round IndyCar a Portland e sarà sostituito a Arrow SPM da Conor Daly.

