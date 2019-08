FCA: il vincitore del National Sweepstakes 2019 si porta a casa un Ram 1500 Classic

FCA USA ha annunciato nelle scorse ore il vincitore della National Sweepstakes 2019, uno dei quasi 374.300 iscritti alla lotteria annuale. Willie Haven (il nome del vincitore) ha ricevuto un buono di 45.000 dollari da usare in fase di acquisto di un veicolo Chrysler, Dodge, Jeep, Ram o Fiat.

Quasi subito, Haven ha scelto il Ram 1500 Classic Big Horn Edition nella colorazione Granite Crystal. Ram è stata proprio lo sponsor principale del Dixie National Livestock Show and Rodeo 2019 dove ha avuto luogo la registrazione ufficiale dell’omaggio per Haven.

FCA: il vincitore della lotteria di quest’anno vince 45.000 dollari

Il vincitore ha detto: “Devo guidare per una certa distanza per raggiungere il luogo del mio lavoro, su una piattaforma petrolifera fuori dallo stato, quindi questa è una vera benedizione. Ho semplicemente impiegato qualche minuto per entrare ed ecco che ora sono il vincitore e l’orgoglioso proprietario di un pick-up Ram 1500 Classic”.

Haven ha continuato dicendo: “Sono ancora scioccato, ma sono anche estremamente eccitato e grato per questa opportunità data a me e alla mia famiglia. Ci godremo sicuramente le sue caratteristiche di lusso, sicurezza e protezione”.

Jason Russ, Head of Experiential Marketing di FCA USA, invece ha dichiarato: “Non potremmo essere più felici di selezionare un nuovo vincitore – è ancora la mia parte preferita del concorso. Siamo stati entusiasti di dotarlo di un veicolo che accoglie sia la sua famiglia che il suo stile di vita”.

FCA continua a tenere la sua lotteria annuale dei veicoli per permettere a chiunque di entrare in possesso di un veicolo dei suoi marchi. In tale occasione, gli utenti possono provare gratuitamente i tanti prodotti del gruppo automobilistico italo-americano e chiedere informazioni ai vari esperti presso gli stand di ogni brand.