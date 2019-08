FCA premiata per aver ridotto le emissioni nelle fabbriche latinoamericane

Tutti gli stabilimenti FCA in America Latina hanno ricevuto il Selo de Ouro (sigillo d’oro), certificato dal programma Inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE) che attesta la riduzione delle emissioni di gas serra come l’anidride carbonica (CO2). Le 10 fabbriche presenti nella regione includono anche i siti di Betim (MG), Goiana (PE) e Córdoba (Argentina).

Il certificato viene dato in seguito ad un sondaggio che segue la metodologia del protocollo GHG, usato in tutto il mondo da governi e aziende. Questo viene usato da Fiat Chrysler Automobiles dal 2017. In Brasile, il programma viene realizzato dal Centro per gli studi della sostenibilità della Fundação Getúlio Vargas (FGV).

FCA: 10 stabilimenti della regione LATAM ottengono un premio molto importante

In tutti gli impianti è presente un indicatore di CO2 per il monitoraggio mensile dei risultati. Tra il 2017 e il 2018, FCA è stata in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica dell’11% e da gennaio a luglio 2019 del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Neylor Bastos, responsabile di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro di FCA America Latina, ha detto: “Ricevere il Selo Ouro è il riconoscimento dell’impegno di FCA nel ridurre le emissioni generate durante il processo di produzione, in piena trasparenza. Il 2019 è un anno speciale poiché siamo diventati membri del programma e tutte le nostre unità latinoamericane sono state premiate”.

Al fine di ridurre le emissioni, l’azienda attua diverse azioni, dall’acquisizione di apparecchiature ad alte prestazioni all’installazione di sistemi intelligenti di efficienza energetica e automazione. Ad esempio, lo stabilimento Polo Automotivo Jeep di Goiana ha portato vantaggi ambientali e 186 tonnellate in meno di CO2 all’anno.

Amanda Leite, analista di FCA Latam, ha detto che la formazione dei dipendenti è anche un elemento importante per garantire il miglioramento continuo dei risultati.