Fiat vende quasi il triplo di Volkswagen nel segmento A del mercato

Di recente abbiamo saputo che il marchio Fiat intende in futuro concentrarsi sempre di più nei segmenti di mercato concernenti le auto compatte. Gli ultimi dati di vendita concernenti l’Europa fanno capire il motivo per cui il marchio italiano abbia preso questa decisione. Basti pensare che nel primo semestre 2019, in Europa, Fiat ha venduto 207.439 auto di segmento A contro le 76.100 auto (VW UP! + Skoda Citigo + Seat Mii) del gruppo Volkswagen. Dunque la principale casa automobilistica italiana ha venduto quasi il triplo di auto in più rispetto ai concorrenti tedeschi nei primi 6 mesi dell’anno in Europa nel segmento A del mercato grazie a 500 e Panda.

Fiat Panda grazie all’immatricolazione di 105.896 unità nel primo semestre del 2019 in Europa ha registrato una crescita delle vendite pari a +15 per cento. La 500 invece con 101.543 unità immatricolate ha perso l’8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante ciò le due auto rimangono saldamente in testa al segmento con un largo vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ben più lontane le auto del gruppo Volkswagen. La Up! è quarta nel segmento avendo venduto 45.332 con un calo del 14%. Skoda Citigo e Seat Mii le troviamo rispettivamente al 13° posto la prima con 22.390 unità e la seconda al 16° posto con 8.378 unità.