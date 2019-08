Jeep Gladiator: re dei nuovi accessori di FCA

Prima del lancio primaverile del Jeep Gladiator, Mopar aveva predetto che il pickup di medie dimensioni avrebbe soppiantato il venerabile Jeep Wrangler nelle vendite di accessori. Dopo alcuni mesi sul mercato è accaduto proprio questo. Mopar ha affermato che gli acquirenti di Gladiator spendono in media circa $ 1.000 per veicolo in accessori, superando gli acquirenti Wrangler, che sborsano circa $ 800. Il versatile pickup sta riuscendo ad attirare clienti su due diversi fronti: attira gli appassionati di Jeep tradizionali che equipaggiano i loro veicoli per il fuoristrada e attira gli acquirenti del segmento dei pickup con esigenze specifiche.

Jeep Gladiator è il veicolo per cui gli acquirenti di FCA spendono di più per gli accessori

Kim Mathers, responsabile delle prestazioni e degli accessori di Mopar, ha affermato che gli acquirenti di Gladiator stanno aggiungendo strumenti fuoristrada come kit di sollevamento e binari di protezione per le rocce. FCA si è assicurata che i concessionari Jeep fossero pronti a vendere gli accessori prima dell’arrivo del veicolo in concessionaria. Oltre il 90 percento dei prodotti Mopar erano disponibile presso i rivenditori al momento del lancio.

I componenti aggiuntivi di Gladiator si concentrano sulla funzionalità del veicolo, sugli accessori per lo stile di vita e sulla capacità di fuoristrada. Mopar ha porte in tubo d’acciaio per chi desidera un’atmosfera all’aperto. Altre opzioni includono luci a LED di tipo militare e rack per biciclette e tavole da surf. Mathers ha dichiarato che Mopar prevede di offrire più accessori e parti di performance. Con il Gladiatoe nelle mani dei consumatori, Mathers ha affermato che l’azienda sta prestando attenzione a come le persone stanno modificando i loro veicoli.

Ha aggiunto: “Ci siamo sempre aspettati che Gladiator facesse bene dal punto di vista degli accessori perché può davvero attingere al mondo Jeep, che è grande dal punto di vista degli accessori, ma anche al mondo dei pickup, quindi è in grado di basarsi su entrambi”. Jeep Gladiator ha registrato quasi 7.200 vendite negli Stati Uniti nel secondo trimestre. Il veicolo ha conquistato circa il 7,7 percento del mercato dei pickup di medie dimensioni nel suo primo mese intero.